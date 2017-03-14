BM İnsan Hakları Raportörü Lee: Ölüm Tehditleri Alıyorum

Arakanlı müslümanlara yönelik cinayetleri ve insan hakları ihlâllerini sürekli dünya gündemine getirmesiyle tanınan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Arakanlı müslümanlara (Rohingyalar) yönelik cinayetleri ve insan hakları ihlâllerini sürekli dünya gündemine getirmesiyle tanınan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakanlı müslümanların maruz kaldığı zulmün hem etnik hem de dinî nedenlerden kaynaklandığını belirterek, “Arakanlı müslümanları etnik bir azınlık olarak kabul etmiyorlar. Ayrıca dinî konulardan dolayı da böyle davranıyorlar.” dedi.

Müslümanlara karşı işlenen suçlar ve bunların nedenlerinin araştırılması için uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulunduklarını anımsatan Lee, Arakan’da yaşananların ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Arakan’da müslümanların boğazının kesilmesi, Myanmar askerlerinin sivillerin üzerine ayrım gözetmeksizin ateş açması, ateşe verilen evlerde insanların bağlanıp yakılması, küçük çocukların ateşe atılması, toplu tecavüz ve cinsel şiddet gibi “korkunç” olayları dünya gündemine getiren ve raporlar hazırlayıp BM’ye sunan Lee, Myanmar yönetiminin kendisine özel koruma temin ettiğini ifade etti.

“Ölüm Tehditleri Beni Çok Strese Sokuyor”

Yönetimden doğrudan tehdit almadığına işâret eden Lee, “Myanmar yönetimi bana özel koruma temin ediyor. Buna karşın korumalarla ülkedeki belirli yerlere gitmeme izin verilmiyor. Birçok ölüm tehdidi aldığımı söyleyebilirim. Bu ölüm tehditleri bazen beni çok strese sokuyor.” şeklinde konuştu.

Arakanlı müslümanlara karşı ordu ve polis tarafından yapılanların “insanlığa karşı suç” olduğu görüşünü sürekli dile getiren Lee, işlenen cinayetler ve insan hakları ihlâlleri için “hızlı, ayrıntılı, bağımsız, tarafsız ve uluslararası soruşturma başlatılması” çağrısında bulunmuştu.