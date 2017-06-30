BM: Han Şeyhun'daki Saldırıda Sarin Kullanıldı

BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) görgü tanıklarıyla görüşüldükten ve numunelerin incelenmesinden sonra "bazıları hayatını kaybeden çok sayıda kişi, Sarin ya da Sarin benzeri bir maddeye maruz kaldı" sonucuna vardı.

OPCW raporunun özetinde "misyonun kanısı, bu tür bir gaz salımının sadece Sarin'in bir kimyasal silah olarak kullanılmasıyla mümkün olduğudur" denildi.

Yeni rapor OPCW üyelerine dağıtıldı, ancak kamuoyuna açıklanmadı.