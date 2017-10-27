BM: Han Şeyhun'daki Kimyasal Silah Saldırısını Esed Güçleri Düzenledi

Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından oluşturulan ve Suriye'de kimyasal silah kullanımını araştıran ortak soruşturma misyonu (JIM), 4 Nisan'da İdlib'e bağlı Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırısının Esed rejimi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

BM misyonu JIM, Suriye'de Han Şeyhun'da gerçekleştirilen kimyasal silah saldırısına ilişkin raporunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sundu.

JIM, raporunda Han Şeyhun'da yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kimyasal silah saldırısından Suriye rejimini sorumlu tuttu.

BM misyonu bu raporda, yürüttükleri soruşturma sonrası "Han Şeyhun'da Suriye rejimi tarafından sarin gazı kullanıldığından emin olduklarını" duyurdu.