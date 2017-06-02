BM Güvenlik Konseyi'ne Yeni Geçici Üyeler Seçildi

Afrika-Asya Pasifik grubundan Kuveyt, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili, Latin Amerika grubundan Peru ve Doğu Avrupa grubundan Polonya 2018-2019 yıllarında görev yapmak üzere BMGK'ya seçildi.

Konseye seçilen yeni 5 üye ülke, 1 Ocak 2018'den itibaren BMGK'de 2 yıl boyunca geçici üye olarak yer alacak.

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Kalan 10 üye ise BM'nin beş coğrafi grubu arasından iki yıllık süre için BM Genel Kurulu'nda seçiliyor. Geçici üyelerden her yıl beşi yenileniyor.

Halen Konsey üyesi olan Japonya, Mısır, Senegal, Ukrayna ve Uruguay'ın görev süreleri bu yıl sonunda bitecek.

AA