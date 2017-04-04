BM Güvenlik Konseyi İdlib İçin Toplanacak

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04.04.2017 19:55
BM Güvenlik Konseyi İdlib İçin Toplanacak
BMGK, Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silahlarla düzenlenen saldırılar üzerine yarın TSİ 17.00'de toplanacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silahlarla düzenlenen saldırılar üzerine yarın TSİ 17.00'de toplanacağı belirtildi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib'deki kimyasal silah salldırısının son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Haley, BMGK'nin Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silahlarla düzenlenen saldırılar üzerine yarın TSİ 17.00'de toplanacağını bildirdi.

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