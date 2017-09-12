BM Güvenlik Konseyi Arakan Gündemiyle Toplanacak

İngiltere’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere ve İsveç’in Arakan’da devam eden “endişe verici şiddet olayları” nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) çarşamba günü toplanmasını talep ettiğini söyledi.

AA’da yer alan habere göre, Rycroft, BMGK üyesi ülkelerin, Arakan’dan kaçmaya çalışan çok sayıda Müslümanın giderek kötüleşen durumundan “endişe duyduğunu” ifade etti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı 313 bine ulaştı.

Binlerce Arakanlı Katledildi

Myanmar ordusu ve Budist çetelerin Arakan’da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos’tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 150’den fazla köy, ordu ve çeteler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle hâlen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Arakan’dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş’e geçiyor.