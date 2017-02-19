BM Genel Sekreteri Guterres 'Suriye' İçin Kötümser

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19.02.2017 08:32
BM Genel Sekreteri Guterres 'Suriye' İçin Kötümser
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki krize kısa vadede çözüm bulunacağı konusunda iyimser olmadığını söyledi.

Guterres, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştuktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KISA VADEDE ÇÖZÜM BULUNACAĞI KONUSUNDA İYİMSER DEĞİLİM"

Suriye'de barışın ancak tarafların askeri zafer kazanamayacağını düşündüğü zaman mümkün olacağına dikkati çeken Guterres, "Suriye'de hala bu noktada olduğumuzdan emin değilim, hala kazanacağını düşünenler var ama bu büyük bir yanılma. Bu yüzden Suriye'deki krize kısa vadede çözüm bulunacağı konusunda iyimser değilim." dedi.

Suriye'deki krizin savaşan taraflar üzerinde etkili olan ülkeler için de büyük bir tehdit haline geldiğini ifade eden Guterres, ABD, Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerin savaşı sonlandırmak için tarafları ikna çabalarının önemini vurguladı.

Guterres, "Suriye ve Irak için siyasi ve kapsamlı bir çözüm bulamazsak, IŞİD’i yenmemiz mümkün değil." şeklinde konuştu.

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