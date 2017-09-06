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BM, Esed’in Kimyasal Katliamını Belgeledi!

BM, Esed’in Kimyasal Katliamını Belgeledi!

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Beşşar Esed rejiminin Suriye’nin İdlib ilindeki Han Şeyhun’da yaptığı kimyasal silah katliamında sarin gazı kullandığını açıkladı.

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’ne bağlı Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Konseyi, Suriye raporunu yayımladı.

AA’da yer alan habere göre, raporda, Beşşar Esed rejiminin 4 Nisan’da Suriye’nin İdlib ilindeki Han Şeyhun’da yaptığı kimyasal silah katliamında sarin gazı kullandığı belirtildi.

Rejimin kimyasal silah katliamında, en az 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de yaralanmıştı.

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