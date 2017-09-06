BM, Esed’in Kimyasal Katliamını Belgeledi!
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Beşşar Esed rejiminin Suriye’nin İdlib ilindeki Han Şeyhun’da yaptığı kimyasal silah katliamında sarin gazı kullandığını açıkladı.
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’ne bağlı Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Konseyi, Suriye raporunu yayımladı.
AA’da yer alan habere göre, raporda, Beşşar Esed rejiminin 4 Nisan’da Suriye’nin İdlib ilindeki Han Şeyhun’da yaptığı kimyasal silah katliamında sarin gazı kullandığı belirtildi.
Rejimin kimyasal silah katliamında, en az 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de yaralanmıştı.
Etiketler : suriye, idlib, han şeyhun, kimyasal katliam, sarin gazı
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