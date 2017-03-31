BM Dünya Gıda Programı’ndan Güney Sudan’a Gıda Yardımı

»Ana Sayfa»Sudan
31.03.2017 08:36
BM Dünya Gıda Programı’ndan Güney Sudan’a Gıda Yardımı
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Güney Sudan’a yönelik ilk gıda yardımı yola çıkarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Sudan için WFP’ye ait ilk gıda yardımını ülkeye ulaştıracak kafilenin Sudan topraklarından geçen yeni insani koridoru kullandığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, kafilenin bin 200 ton gıda yardımı taşıyan 27 kamyondan oluştuğu, Güney Sudan’a ulaşmasının en az 5 gün süreceği kaydedildi.

WFP’nin gelecek haftalarda her biri 40 kamyondan oluşan 7 kafilede toplam 11 bin ton gıda yardımı göndermeyi planladığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu miktarın üç ay boyunca 300 bin kişinin gıda ihtiyacını karşılayacağına işaret edildi.

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