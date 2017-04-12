BM, Doğu Guta’daki Sivillerin Durumundan Endişeli

»Ana Sayfa»Suriye
12.04.2017 18:38
BM, Doğu Guta’daki Sivillerin Durumundan Endişeli
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Şam’ın Doğu Guta bölgesinde mahsur kalan sivillerin durumundan derin endişe duyduklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Doğu Guta’da giderek kötüleşen insani durumun derin endişe verici olduğunu söyledi.

AA’da yer alan habere göre, yoğun hava saldırılarının sivil can kayıplarına neden olduğu yönünde haberler geldiğini ifade eden Dujarric, “Doğu Guta’da mahsur kalmış 400 bin sivilin durumundan derin endişe duyuyoruz.” dedi.

“Gıda Fiyatları Arttı, Fırınlar Kapandı”

Beşşar Esed güçlerinin mart ayından beri ticari kamyonların bölgeye girişine izin vermemesi nedeniyle temel gıdalarda fiyat artışları yaşandığına ve un yetersizliğinden dolayı fırınların kapandığına dikkat çeken Dujarric, insani durum çok daha kötüye gitmeden yardım girişlerine izin verilmesi için çağrıda bulundu.

“Harekete Geçilmesi İçin Ne Kadar Acı Gerekiyor?”

Suriye’de 6 yıldır devam eden savaşta varil bombalarından ve açlıktan hayatını kaybedenlerin yine siviller olduğunu hatırlatan Dujarric, “Masanın etrafında oturanların siyasi çözüme ulaşmak konusunda harekete geçmesi için daha ne kadar acı çekilmesi gerekiyor?” ifadesini kullandı.

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