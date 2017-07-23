BM Cenevre Ofisi Önünde Mescid-i Aksa Protestosu

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri protesto edildi.

İsviçre'de yaşanan farklı uyruklardan yaklaşık 500 kişinin katıldığı ve yağmura rağmen yaklaşık 2 saat süren gösteride topluluk BM ve uluslararası topluma Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri kınaması çağrısı yapıldı. Ayrıca İsrail'den de yasa dışı uygulamalarına bir an önce son vermesi talebinde bulunuldu.

Başkanlığını Ender Demirtaş'ın yaptığı Cenevre merkezli Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneğinin öncülük ettiği gösteride, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerle ilgili konuşmalar yapıldı. Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Gösteri, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin son bulması için dua edilmesiyle sona erdi.

AA