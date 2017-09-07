BM: Beşşar Esed Rejimi Savaş Suçu İşledi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’ne bağlı Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu’nun, Suriye’de 1 Mart-7 Temmuz arasında yürüttüğü soruşturmaya ilişkin yayımlanan raporunda, Suriye’de şiddetin bariz şekilde devam ettiği ve Beşşar Esed rejiminin ihlallerinden ülke genelindeki tüm sivillerin etkilendiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, raporda, rejimin direnişçilerin kontrolündeki bölgelerde kimyasal silahlar kullanarak, sivilleri kasten hedef almayı sürdürdüğü, İdlib ilindeki Han Şeyhun’da yaptığı kimyasal silah katliamında sarin gazı ile İdlib, Hama ve Şam’ın doğusundaki Guta bölgesinde klor gazı kullandığı ifade edildi.

Rejimin sivillerin yaşadığı bölgeye ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırıların ve kimyasal silah kullanmasının “savaş suçu” teşkil ettiği vurgulanan raporda, rejimin sarin gazı kullanmasının BM’nin 2118 sayılı kimyasal silahlarla ilgili kararının ihlali olduğunun altı çizildi.

Rejimin ülke genelindeki insan hakları ihlallerine sıklıkla değinilen raporda, “Rejim güçleri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde kimyasal silahlar kullanarak, sivilleri kasten hedef almayı sürdürdü.” ifadesine yer verildi.

Raporda, Suriye ve Rusya’ya bağlı güçlerin hastaneleri ve sağlık personelini hedef almaya devam ettiğine dikkat çekilerek, IŞİD mensuplarının dini azınlıkları hedef alma, canlı bomba eylemleri, keskin nişancıları kullanma ve rehin alma yöntemlerinin sürdüğüne vurgu yapıldı.

“PKK/PYD Rakka’da ‘Ciddi Sayıda’ Sivili Öldürdü”

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin sivillere yönelik hava saldırılarından büyük endişe duyulduğu belirtilen raporda, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Rakka’da “ciddi sayıda” sivili öldürdüğü ve yaraladığı ifade edildi.

Suriye Genelinde Ateşkese Uyun Çağrısı

Raporda, Astana ve Cenevre’deki Suriye konulu görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildiği belirtilerek, ülke genelinde ateşkese riayet edilmesi çağrı yapıldı.

“600 Bin Sivil Kuşatma Altında”

Kuşatma altındaki bölgelerde 600 binden fazla sivilin hâlen “korkunç şartlarda” mahsur kaldığına değinilen raporda, rejim izin vermediği için bu sivillere insani yardım ulaştırmada zorluk çekildiği kaydedildi.

Raporda, Madaya’da sivillerin kendi toprak ve mülkiyetlerini terk etmek istemedikleri fakat rejim güçlerine güvenmedikleri için tahliye olmak zorunda kaldıklarının altı çizildi.

Rejimin Okul Saldırıları

Suriye’deki savaşın çocuklar üzerindeki etkilerine de yer verilen raporda, Şam’ın doğusundaki Autaya’da 7 Mart’ta sabah 09.20 sularında rejim yanlılarının düzenlediği hava saldırısında öğrencilerin derste olduğu anda bir ilkokul kompleksinin vurulduğu aktarıldı.

Bu saldırıda 8 kız öğrencinin yaralandığı, aynı okulun 2 Nisan’da yeniden hedef alındığı belirtilen raporda, okulun açık olmasına rağmen ailelerin hava saldırılarından dolayı çocuklarını okula göndermeyi reddettiği bildirildi.