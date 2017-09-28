“BM Arakan’a Gidip, Arakanlı Müslümanları Korumalı”

Arakan Rohingya Birliği Genel Direktörü Dr. Wakar Uddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakan’da Myanmar ordusu ve Budist çetelerin saldırılarından kaçan Arakanlı Müslümanların Bangladeş’e geçişlerinin devam ettiğini ancak ilk günlere nazaran sayılarının azaldığını kaydetti.

Myanmar yönetimine bağlı güçler ve çetelerin Arakan’daki köylere saldırmaya devam ettiğine işaret eden Uddin, “Polis gelip havaya ateş açarak insanları korkutup köylerinden kaçırıyor. Sonra fanatik Budistler devreye girerek boşalan köyleri yakıyor. Bu nedenle hâlâ çok sayıda Arakanlı Müslüman Bangladeş’e geçmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

“Yakılan Köylere Budistleri Yerleştirmeyi Amaçlıyorlar”

Uddin, hükümetin, Arakanlı Müslümanları Bangladeş sınırında “ülke içinden yerinden edilmişler” kamplarına toplamayı planladığına işaret eden Uddin, Arakanlı Müslümanların yakılan köylerine de Budistlerin yerleştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Myanmar’ın, BM’nin eski Genel Sekreteri Kofi Annan başkanlığındaki Arakan Danışma Komisyonu’nun sunduğu tavsiyeleri uygulayacağını açıkladığını anımsatan Uddin, “Komisyon tavsiyelerinde Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık verilmesi, eğitim hakkı tanınması gibi birçok öneri bulunuyor. Myanmar hükümetinin bu tavsiyeleri nasıl uygulayacağını görmek istiyoruz.” diye konuştu.

“Vatandaşlık Haklarının Geri Verilmesi İçin Myanmar’a Baskı Yapılmalı”

Uddin, Arakanlı Müslümanları ordu ve çetelerin şiddetinden korumanın en etkili yolunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) bu konuda alınacak kararlar olduğuna işaret ederek, “BM de Arakan’a gitmeli ve Arakanlı Müslümanları korumalıdır. Aksi hâlde Arakanlı Müslümanlar topraklarına geri dönseler bile ordu ve fanatik Budistler, bir süre sonra onları öldürecektir.” dedi.

Arakanlı Müslümanların Myanmar yönetimine bağlı hastanelerde tedavi göremediğini ve eğitim alamadığını vurgulayan Uddin, “Toplumsal gelişme önemli. Uluslararası toplum Arakanlı Müslümanlara eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerinin sağlanması, vatandaşlık haklarının geri verilmesi konusunda Myanmar’a baskı yapmalıdır.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Halkına Teşekkür

Uddin, Arakan’da yaşananların başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiyeli yetkililer aracılığıyla uluslararası toplumun gündeme getirildiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle noktaladı:

“Arakanlı Müslümanlar adına, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye hükümeti ve halkına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim.”