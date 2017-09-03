BM: 60 Bin Arakanlı Bangladeş’e Yöneldi

Bangladeş sınırına kaçmak isteyen binlerce Arakanlı Müslüman ordu tarafından dağlık bölgelere sürülürken Myanmar’ın Maungdaw şehrine bağlı Gorakhali köyünde 100’den fazla evin ateşe verildiği açıklandı. Gorakhali köyünde yaşanan olaylarda birçok insanın yandığı ve hayatını kaybettiği belirtildi. Myanmar’da geçtiğimiz hafta Arakanlı Müslümanlar’ın yaşadığı 2 bin 600’den fazla ev yakılarak yok edildi. Myanmar hükümeti Arakanlı Müslümanlar’a uygulanan katliam için ‘Müslüman azınlığa uygulanan en şiddetli eylem’ tanımını kullandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Arakan eyaletinin Rathidaung kentine bağlı Chein Khar Li köyünün yüzde 99’unun yanarak yok olduğuna dair yeni uydu görüntüleri yayınladı. Köydeki 700 ev yok edildi.

17 BÖLGEDEN SADECE BİRİ

Yeni Şafak’ın aktardığına göre kuruluşun Asya Direktörü Phil Robertson “Burası, yangın tespit ettiğimiz 17 yerleşim yerinden sadece biri. (Arakan’da) Neler olduğunun tam olarak anlaşılması için bağımsız gözlemcilerin bölgeye girmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı. Avrupa Rohingya Konseyinden yapılan açıklamada da, Buthidaung kentinin kuzeyindeki köylerden kaçan Arakanlıların ordu tarafından dağlık bölgelere sürüldüğü duyuruldu.

20 BİN KİŞİ MAHSUR

Öte yandan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 60 bin Müslümanın 1 hafta içerisinde yasa dışı yollarla Bangladeş'e geçtiğini bildirdi. BM merkezi tarafından yapılan açıklamada da 20 bin kişinin Rohingya sınır bölgesinde mahsur kaldığı, Bangladeş'e deniz yoluyla ulaşmak isteyen 11'i çocuk 15 Rohingyalının boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.