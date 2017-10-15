Blair: Hamas'ı Boykot Etmekle Hata Yaptık

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre Blair, bu yanlış kararından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Tony Blair, o dönemde İngiltere Başbakanı sıfatıyla ABD'nin o dönemdeki başkanı George Bush'un Hamas tarafından oluşturulan onuncu Filistin hükümetine Ortadoğu Dörtlüsü'nün şartlarını kabul etmedikçe yardımların kesilmesi ve o hükümetin boykot edilmesi kararını desteklemişti.

Gazeteci Donald Macintyre'ye bu ay sonu piyasaya çıkması beklenen "Gaza: Preparing for Dawn" isimli kitabında kullanması için röportaj veren Blair, uluslararası toplumun Hamas'ı diyaloğa çekmesi gerektiğini söyledi.

ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Rusya'dan oluşan Ortadoğu Dörtlüsü'nün temsilcisi olarak görev yapan Blair, İsrailliler Hamas'la diyaloğa şiddetle karşı çıktığı için Hamas'ı boykot etmemenin o dönemde zor olduğunu öne sürerek, "Fakat bunu bir şekilde yapabilirdik" dedi.

Blair, Hamas ile daha sonra gayri resmi görüşmeler yaptıklarını söyledi fakat konuyla ilgili ayrıntı vermekten kaçındı.

The Guardian gazetesinde yer alan haberde, Blair'in Filistinliler ve İsrail arasında ateşkes sağlamak amacıyla Hamas lideri Halid Meşal ile altı kez görüştüğü fakat uluslararası toplumun Hamas ile resmi iletişimi kesmesinin Batı'nın bölgedeki nüfuzunu zayıflattığı öne sürüldü.

FİEM