Biz Sormadık, Siz de Sormayın!

Haksöz Haber

Resmi bir ziyaret için ABD’ye giden Başbakan Binali Yıldırım, CNN televizyonunda yayınlanan bir programa katılmış ve GPS programının sunucusu Fareed Zakaria’nın sorularını yanıtlamış.

Yıldırım, 15 Temmuz’un arkasında Fethullah Gülen’in bulunduğuna dair kesin ve inandırıcı deliller bulunup bulunmadığı sorusuna skandal bir cevap vermiş! “ABD, 11 Eylül'de ‘Bu saldırının arkasında el-Kaide var, el-Kaide sorumlu.’ dediğinde kimse ABD’ye ‘el-Kaide’nin yaptığına dair kanıt var mı?’ diye sormadı.” demiş!

Bu sözleriyle Türkiye’nin geçmişte ABD karşısında takındığı hukuksuz ve şahsiyetsiz tutumu matah bir şeymiş gibi savunmuş olan Yıldırım, Bush’un dayatması karşısında sergilenen işbirlikçi tutumu adeta bonservis gibi sunma durumuna düşmekten de kurtulamamış!

Aynı röportajda ABD’ye destek için Türkiye’nin acilen Afganistan’a asker gönderdiğini de vurgulayan Yıldırım, bu şekilde Ecevit’in acziyetini ve günahını sahiplenmekten de kaçınmamış!