"Biz Hollanda'yı Srebrenitsa'da Tanıdık"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Makedonya Devlet Bakanı Beycan İlyas, sürekli olarak demokrasi ve insan hakları dersi vermeye çalışan Avrupa'nın bugün bir sınavdan daha geçemediğini vurguladı.
"Biz Hollanda'yı Srebrenitsa'da tanıdık, fazla söze gerek var mı?" ifadelerini kullanan İlyas, açıklamasında şunları kaydetti:
"Hollanda devletinin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya gösterdiği ırkçı ve antidemokratik yaklaşımı şiddetle kınıyorum. Avrupa, bugün itibariyla demokrasi kelimesini sözlüğünüzden çıkarın ve ufuktan doğan yeni güneşi kabullenmeye hazır olun."
Hollanda yönetimi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın Hollanda'da yaşayan Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemişti.
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