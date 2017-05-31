Bitmeyen Darbe Mekaniği ve Asıl Soru: "Nereye Bu Gidiş?"

BAHADIR KURBANOĞLU’nun yorumu:

Darbeyi araştıran TBMM Komisyon raporu, MİT raporu, Hulusi Akar'ın açıklamaları ve bunlar etrafında dönen tartışmalar bazıları için Sharlock Holmes filmi tadında devam etmekte.

Saat 14.20 ila 22.00 arası neler olup bittiği; varolan ve doldurulamayan boşluklar; Binbaşı O.K.'nın verdiği bilgiler üzerinden harekete geçen Genelkurmay birimleri; saat 20.30'a kadar MİT müsteşarının bu bilgileri teyid amacıyla Genelkurmay'dan ayrılmaması vs vs vs...

Günün sonunda bir tarafça kabul edilen "ihmaller" zinciri; diğer tarafta ise sihirli sözcük "kontrollü darbe"yi ispata çalışan bir zihin yapısı. Sözde; darbenin siyasi ayağını kamuoyunun maslahatı adına tespite çalışan ve filmi başa (ama en başa değil 2002'lere kadar) sararak hükümetin bu işte biricik sorumlu olduğunu, muhtemelen sürgit devam edecek ve 2019'a kadar da kullanışlı kılınacak bir retorik imarı çabası.

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