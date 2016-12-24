Bitlis'teki 3 Belediyeye Görevlendirme

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24.12.2016 02:00
Bitlis'teki 3 Belediyeye Görevlendirme
Hizan Belediye Başkanlığına ve merkeze bağlı Yolalan belde Belediye Başkanlığına vekaleten Kaymakam Hamitoğlu, Mutki Belediye Başkanlığına ise vekaleten Kaymakam Kılıç görevlendirildi.

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Hizan Belediye Başkanlığı ve merkeze bağlı Yolalan belde Belediye Başkanlığına vekaleten Kaymakam Bülent Hamitoğlu, Mutki Belediye Başkanlığına ise vekaleten Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç'ın görevlendirildiği bildirdi.

Çınar, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, DBP'li olan Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur, Mutki Belediye Başkanı Özcan Birlik ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Felemez Aydın'ın, "Terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan tutukladığını anımsattı.

Bu nedenle valilik oluruyla Hizan Kaymakamı Hamitoğlu'nun, Hizan Belediyesi başkan vekilliği ve merkeze bağlı Yolalan Belde Belediye başkan vekilliğine, Mutki Kaymakamı Kılıç'ın ise Mutki Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirildiğini vurgulayan Çınar, başkan vekillerinin görevlerine başladığını kaydetti.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 14 Aralık'ta gözaltına alınan DBP'li Mutki Belediye Başkanı Özcan Birlik, Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Felemez Aydın, 20 Aralık'ta tutuklanmıştı.

AA

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