Bitlis’te PKK Saldırısı: 2 Asker Hayatını Kaybetti!

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’na ait aracın Tatvan-Hizan kara yolunun Hazro Deresi mevkisinden geçişi sırasında PKK’lı militanlarca yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

AA’da yer alan habere göre, patlamada, 2 asker hayatını kaybetti, bir vatandaş da yaralandı. Yaralanan sivil vatandaş Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.