Bitlis’te PKK Saldırısı: 2 Asker Hayatını Kaybetti!
Bitlis’in Tatvan-Hizan kara yoluna PKK’lı militanlarca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti, bir vatandaş da yaralandı.
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’na ait aracın Tatvan-Hizan kara yolunun Hazro Deresi mevkisinden geçişi sırasında PKK’lı militanlarca yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
AA’da yer alan habere göre, patlamada, 2 asker hayatını kaybetti, bir vatandaş da yaralandı. Yaralanan sivil vatandaş Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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