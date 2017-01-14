Bitlis’te Çatışma: 2 Asker Hayatını Kaybetti!
Bitlis’te PKK’ya yönelik düzenenlenen operasyonda 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.
Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı’nca 12 Ocak’ta PKK’ya yönelik başlatılan operasyon kapsamında çatışma yaşandığı belirtildi.
Çatışmada Tatvan JÖH Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 askerin hayatını kaybettiği, 2 personelin de hayâtî tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığı kaydedildi.
2 PKK’lı Öldürüldü
2 PKK’lının öldürüldüğü ve operasyonun devam ettiği kaydedilen açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.” ifadesi yer aldı.
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