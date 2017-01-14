Bitlis’te Çatışma: 2 Asker Hayatını Kaybetti!

Bitlis’te PKK’ya yönelik düzenenlenen operasyonda 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı’nca 12 Ocak’ta PKK’ya yönelik başlatılan operasyon kapsamında çatışma yaşandığı belirtildi.

Çatışmada Tatvan JÖH Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 askerin hayatını kaybettiği, 2 personelin de hayâtî tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığı kaydedildi.

2 PKK’lı Öldürüldü

2 PKK’lının öldürüldüğü ve operasyonun devam ettiği kaydedilen açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.” ifadesi yer aldı.