Bitlis'te 19 Muhtar ve 40 Korucu Görevden Uzaklaştırıldı

»Ana Sayfa»Gündem
09.02.2017 20:53
Bitlis'te 19 Muhtar ve 40 Korucu Görevden Uzaklaştırıldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 muhtar ile 40 güvenlik korucusu, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bitlis Valiliği, bazı muhtarlar hakkında, "Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak" ve "Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçlarından, bazı güvenlik korucuları hakkında ise bu suçların yanı sıra "Görevi ihmal"den soruşturma başlattı. 

Bu kapsamda, Hizan ilçesinde 19 muhtar ile 40 güvenlik korucusu görevlerinden uzaklaştırıldı.

Muhtarların mühürlerine, güvenlik korucularının ise silahlarına el konuldu.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mardin'de Rus Yapımı METİS M1 Füze Ateşleyicisi Ele Geçirildi08 Şubat 2017 Çarşamba 20:28
  • Konya’dan Suriye’ye 8 Tır Yardım08 Şubat 2017 Çarşamba 19:21
  • Bir Bloomberg Kalmıştı Mustafa Kemal Heykeline Sığınmayan08 Şubat 2017 Çarşamba 15:09
  • Yeni KHK Yayımlandı: 4 Bin 464 Kişi Kamu Görevinden Çıkarıldı07 Şubat 2017 Salı 23:04
  • “Suç İşleyen Kardeşim Dahi Olsa Gereği Yapılır”07 Şubat 2017 Salı 22:58
  • HDP Milletvekili Dilek Öcalan Gözaltına Alındı07 Şubat 2017 Salı 18:21
  • Türkiye İsrail'in Son Yerleşim Kararını Kınadı07 Şubat 2017 Salı 11:00
  • Çanakkale Bu Sabah da 5.2  ile Sallandı07 Şubat 2017 Salı 08:24
  • CHP’den Sonra HDP'den de İlginç Bir Hayır Sloganı07 Şubat 2017 Salı 01:55
  • Çanakkale'deki Depremde 298 Ev Hasar Gördü06 Şubat 2017 Pazartesi 21:30
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim