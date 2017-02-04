Bismil Belediyesine Kayyum Atandı

»Ana Sayfa»Hukuk
04.02.2017 14:47
Bismil Belediyesine Kayyum Atandı
İçişleri Bakanlığınca, KHK kapsamında Bismil Belediye Başkan Vekilliğine Kaymakam Gülenç getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, yürütülen terör soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan DBP'li Bismil Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu'nun yerine Belediye Başkan Vekilliğine İlçe Kaymakamı Gülenç getirildi.

Eminoğlu'nu yakalama çalışması sürüyor.

 

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