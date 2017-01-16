Bişkek'te Düşen Uçaktaki Mürettebatın Kimlikleri Belirlendi
Bişkek'te düşen Türkiye’ye ait kargo uçağında ölü sayısı 37'ye yükseldi. Hayatını kaybeden 4 Türkiyeli mürettebatın isimleri belli oldu.
ACT Havayolları’na ait Türkiye’ye ait kargo uçağı Bişkek’teki Manas Havaalanı yakınlarında düştü. Hong Kong’tan havalandığı bildirilen Boeing 747 tipi kargo uçağının elverişsiz hava şartları sebebiyle inişe geçtiği sırada düştüğü iddia edildi. Uçakta 4 mürettebatın bulunduğu belirtilirken Kırgız makamlarının açıklamasına göre kazada çevre binalarda yaşayanlar dahil toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Dördü ağır 6 kişi de olayda yaralandı.
Bişkek Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada düşen uçakta kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül ve yükleme uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca hayatını kaybetti.
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