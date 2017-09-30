Birmingham’da Müslüman Çocuğa Bıçaklı Saldırı!

Birleşik Krallık’ın Birmingham kentinde polisten yapılan açıklamada, yerel saatle 01.00’de Idaara Maarif-e-Islam Camisi önünde meydana gelen bıçaklı saldırıda, 14 yaşındaki Syed Hasan adlı Müslüman çocuğun yaralandığı bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, hastanede tedavi altına alınan Hasan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, saldırıyla ilgili 29 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, olayın “terör bağlantılı” olmadığı ancak “nefret suçu” olabileceği ifade edildi.

Cami vakfının başkanı Azhar Kiana, yerel basına yaptığı açıklamada, Hasan’ın saldırıdan kısa bir süre önce babası tarafından araçla cami önüne bırakıldığını, aracını park edip dönen babanın, bir adamı, yerde yatan oğlunu bıçaklarken gördüğünü ve saldırganın olay yerinden bir araçla kaçtığını anlattı.

Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Birmingham, Müslüman nüfusun da en yoğun olarak yaşadığı kent konumunda. 1 milyon 100 bin nüfuslu kentte, nüfusun yüzde 21’ini Müslümanlar oluşturuyor.

Geçen hafta da Manchester’da bir cami önünde bıçaklı saldırıya uğrayan Müslüman bir doktor, olayı hafif yaralarla atlatmıştı.

“Nefret Suçları” Arttı

Resmi istatistiklere göre, son 5 ayda Londra ve Manchester’da gerçekleştirilen 4 “terör saldırısının” ardından “İslamofobik nefret suçu”, ülke genelinde arttı.

Londra Belediyesi’nin verilerine göre de 2017’nin ilk 6 ayında kentte günde ortalama 3,5 “İslamofobik nefret suçu” işlenirken, bu sayı, 3 Haziran’daki Londra Köprüsü’nde yaşanan araçlı ve bıçaklı saldırının ardından 20’ye çıktı.

Ülkede son dönemdeki büyük çaplı “İslamofobik saldırı”, 19 Haziran’da Londra’nın Finsbury Park semtinde meydana gelmişti. Bir İngiliz, kullandığı minibüsü, teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüş, saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş ve 10 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre de Birleşik Krallık’ta geçen yıl yapılan referandumla Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) kararının alınmasının ardından “nefret suçlarında” yüzde 50 artış yaşandı.

Birleşik Krallık’ta, yaklaşık 3 milyon Müslümanın yaşadığı ve bunun ülke nüfusunun yüzde 5’ini oluşturduğu belirtiliyor.