Birleşmiş Milletler’den Su Krizi Uyarısı

Su kaynaklarının güvenliği konusunun ele alındığı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında BM yetkilileri ve ülke temsilcileri yakın gelecekte dünya genelinde temiz içme suyuna erişim konusunda yaşanacak sıkıntıları gözden geçirdi.

AA’da yer alan habere göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2050 yılı itibariyle dünya genelinde temiz suya talebin yüzde 40 oranında artacağını, bu durumda dünya nüfusunun en az dörtte birinin “kronik veya tekrar eden” temiz su sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağını belirtti.

“Gerginlikler Her Yerde Artmakta”

BM’ye üye 193 ülkenin komşularıyla aynı nehir veya göl havzalarını paylaştığını hatırlatan Guterres, su kaynaklarına erişimin yarattığı gerginliklerin “her yerde artmakta olduğuna” dikkat çekti.

“Su, barış ve güvenlik birbirine ayrılmaz şekilde bağlı.” diyen Guterres, “Su kaynaklarının etkin yönetimi olmadan, topluluklar, ekonomik sektörler arasında yaşanacak anlaşmazlıkları ve ülkeler arasında tırmanan gerginlikleri önlemek imkânsız.” ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter, BM’nin su konusundaki rekabetin çatışmalara yol açmaması için önleyici diplomatik girişimlere öncülük etmeye hazır olduğunu kaydetti.

“Dünya Nüfusunun Üçte İkisi Su Sıkıntısı Yaşayabilir”

Güvenlik Konseyi’nin dönem başkanlığını yürüten Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de toplantıda yaptığı konuşmada, 1947’den bu yana ülkeler arasında su kaynaklarının paylaşımı konusunda 37 ihtilafın yaşandığına işaret etti.

Morales sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gezegenimiz, insanlık ailesi ve yeryüzündeki canlı yaşamı çeşitliliği, gelecek yıllarda giderek kötüleşmesi beklenen bir su krizinin eşiğinde. Eğer hâlihazırdaki tüketim kalıpları dizginlenmezse, 2025 itibariyle dünya nüfusunun üçte ikisi su sıkıntısını gündelik bir gerçeklik olarak yaşamaya başlayacak.”