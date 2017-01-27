Birleşmiş Milletler: Yemen Halkı Sessizce Ölüyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O’Brien, Yemen’de derhâl önlem alınmazsa kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulunarak, “Yemen halkı sessizce ölüyor.” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O’Brien, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Yemen’deki insânî krizin her geçen gün kötüye gittiğine dikkat çekti.

AA’da yer alan habere göre, ülkede nüfusun yüzde 80’ini oluşturan yaklaşık 14 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu belirten O’Brien, “Derhâl önlem alınmazsa Yemen’de kıtlık olası bir senaryo. Yemen halkı sessizce ölüyor.” diye konuştu.

“Her 10 Dakikada Bir 10 Yaş Altındaki Bir Çocuk Ölüyor”

Yemen’de 2 milyona yakın kişinin ise hayatta kalmak için acil gıda yardımına muhtaç olduğu uyarısını yapan O’Brein, 2,2 milyon çocuğun aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kaldığını ve her 10 dakikada bir 10 yaş altındaki bir çocuğun önlenebilir hastalıklar nedeniyle öldüğünü söyledi.

O’Brien, yabancı bankaların artık ülkenin ticârî bankalarının çoğuyla finansal işlemler yapmayı kabul etmediği ithalata bağımlı Yemen’de bu nedenle sâdece birkaç yıl içinde buğdayın tükenebileceğini sözlerine ekledi.