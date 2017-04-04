Birleşmiş Milletler İdlib’e 19 Tır Yardım Gönderdi
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 19 tır insani yardım gönderildi.
AA’da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler’in (BM) insani yardımlarını taşıyan 19 tır, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki temel yaşam malzemelerinin, İdlib ve civarındaki köylere ulaştırılacağı bildirildi.
Etiketler: birleşmiş milletler, bm, suriye, idlib, insani yardım
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Birleşmiş Milletler İdlib’e 19 Tır Yardım GönderdiBirleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 19 tır insani yardım gönderildi.
İdlib'de Kimyasal Katliam: Onlarca Ölü ve Yüzlerce Yaralı Var!Esed rejimi, İdlib’de zehirli gaz saldırısı yaptı. Muhaliflere bağlı İdlib Sağlık Müdürlüğü, saldırıda 100 kişinin öldüğünü ve 400’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında çok sayıda çocuk da var.
ABD Kobani'deki Askeri Üssün Varlığını İtiraf Etti!ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Kobani'nin yakınında, Rakka'nın ise 90 kilometre kuzeyinde bir havaalanının pistlerini genişlettiklerini teyit etti. ABD yetkilileri daha önce üs inşasını da genişletme iddialarını da yalanlamıştı.
Esed Güçleri İdlib’e Klor Gazıyla Saldırdı!Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib’e Esed güçleri tarafından düzenlenen klor gazlı kimyasal saldırıdan en az 20 sivilin etkilendiği bildirildi.
Muhaysini: ABD, Halkları İradesiz Sürülere Çevirmeye ÇalışıyorSuriye’nin önde gelen davetçilerinden Abdullah Muhaysini, Amerika’nın Müslümanlara karşı ve özellikle de mücahidlere karşı yürüttüğü gizli ve sinsi savaşı kaleme aldı.
RÖPORTAJ
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
KURAN ÇALIŞMALARI
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Düğün Yapmak Yerine Yetimleri Giydirdiler
- İdlib'de Kimyasal Katliam: Onlarca Ölü ve Yüzlerce Yaralı Var!
- Ülker'in Reklamı Çirkin de Tepkiler Mantıklı mı?
- Anti-Siyonist Macar Belediye Başkanından Mahkemede Erdoğan'lı Savunma
- Moskova’da Olunca Terör, İdlib’te Terörle Mücadele Öyle mi?
- 'Hayır' Kampanyası Yapan TMMOB'a Suç Duyurusu
- 10 Soruda Kerkük Krizi
- Esed Güçleri İdlib’e Klor Gazıyla Saldırdı!
- Ortada Kalan Tacik Çocukların Mağduriyetini Kim Giderecek?
- Rusya’daki Saldırıyı Düzenleyen Kişinin Kimliği Belli Oldu
- ABD Kobani'deki Askeri Üssün Varlığını İtiraf Etti!
- İspanya, Esed’in Ülkedeki Mal Varlığına El Koydu!
- İdlib'de Kimyasal Katliam: Onlarca Ölü ve Yüzlerce Yaralı Var!
- Düğün Yapmak Yerine Yetimleri Giydirdiler
- Anti-Siyonist Macar Belediye Başkanından Mahkemede Erdoğan'lı Savunma
- Ortada Kalan Tacik Çocukların Mağduriyetini Kim Giderecek?
- İspanya, Esed’in Ülkedeki Mal Varlığına El Koydu!
- 2. Baskısı Çıkan “Nuh'un Gemisindeki Gençler” Kitabı Üzerine (Kitap Kritiği)
- Ülker’in Reklamını Nasıl Değerlendireceğiz?
- “Ensar-Muhacir Kardeşliği Dünyayı Değiştirecek” Gecesi Yapıldı
- CHP’li Hüsnü Bozkurt Hakkında Soruşturma Açıldı
- Özgür-Der Bölge Temsilcileri Diyarbakır’da Bir Araya Geldi
- "Ağaoğlu Bu Ülkenin Utancıdır!"
- 21 Kişinin Tahliyesine Karar Veren Heyet Görevden Uzaklaştırıldı
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim