Birleşmiş Milletler İdlib’e 19 Tır Yardım Gönderdi

»Ana Sayfa»Suriye
04.04.2017 14:59
Birleşmiş Milletler İdlib’e 19 Tır Yardım Gönderdi
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 19 tır insani yardım gönderildi.

AA’da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler’in (BM) insani yardımlarını taşıyan 19 tır, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki temel yaşam malzemelerinin, İdlib ve civarındaki köylere ulaştırılacağı bildirildi.

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