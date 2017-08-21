Birleşik Suriye Ordusu İran ve Rusları Hedef Alacak

Temmuz ayında birçok Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) grupları tarafından kurulan Birleşik Suriye Ordusu ilk bildirisini yayınladı.

Birleşik Suriye Ordusu, yayınladığı bildiride Esed güçleri ile destekçileri Rusya ve İran’ın desteklediği milisleri sert bir şekilde hedef alacaklarını belirtti.

Birleşik Suriye Ordusu genel komutanlığı yayınladığı ilk bildiride şu sözlere yer verdi: “Bölgesel ve uluslararası güçlerle karşılıklı menfaat sistemi üzerinden Esed rejimini tüm kurumları ile birlikte bitirmeye yönelik müzakereler yapabiliriz. Onun dışında Suriye halkının menfaatleriyle uyuşmayan hiçbir müzakereye açık olmayacağız.”

Dış güçlerin ajandalarını uygulamaktan uzak durduklarını ve hiçbir güçten destek almadıklarını belirten bildiride “Önümüzde iki seçenek var. Ya Bileşmiş Milletler’in denetiminde siyasi bir sonuca varmak ya da Esed rejimini bitirene dek savaşmak. Suriye halkının haklarını muhafaza etmeyen hiçbir siyasi çözümü de çözüm olarak kabul etmiyoruz” sözlerine yer verildi.

Kaynak: Timetürk