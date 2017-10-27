Birleşik Krallık'taki Neonazi Örgütün Lideri Yargılanacak

Birleşik Krallık polisinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Lythgoe'nun, cinayete azmettirme suçlamasıyla yarın Londra'daki Westminster Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

İngiltere ve Galler’de geçen ay polisin örgütle bağlantılı bazı adreslere yaptığı baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden bazıları serbest bırakılırken, bir kısmının ise terör örgütüne üyelik suçlamasıyla yargılanmasına başlanmıştı.

Birleşik Krallık’ta hükümet, aşırı sağ akımlara yönelik yeni politikası kapsamında geçen yıl ilk defa böyle bir örgütü listesine almıştı.

Terör örgütleri listesine Aralık 2016'da dahil edilen ve kendisini "nasyonal sosyalist gençlik grubu" olarak tarif eden Ulusal Eylem örgütünün, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin kadın milletvekili Jo Cox’un katili Thomas Mair ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

Ömür boyu hapse mahkum edilen Mair, ilk duruşmasında adını soran hakime, "Hainlere ölüm, Britanya'ya özgürlük" sözleriyle yanıt vermişti. Bu ifadeler örgütün sloganları arasında yer alıyor. Örgüt, Mair'e destek veren sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta terör listesinde yer alan bir örgüte üyelik 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Ülkenin terör örgütleri listesinde 70'i uluslararası, 14'ü Kuzey İrlanda bağlantılı 84 yapı yer alıyor. PKK ve bağlantılı terör örgütleri de listede bulunuyor.