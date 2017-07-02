Birleşik Krallık’ta Müslümanlar Hedefte!

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta son dönemde Müslümanları hedef alan bir dizi saldırı arasında başkent Londra’nın kuzeyindeki bir cami cemaatinin üzerine araç sürülmesi ve iki Müslümana araçları içinde asit atılması da yer alıyor.

İngiltereli bir kişinin 19 Haziran’da teravih namazından çıkan cemaatin üzerine aracını sürdüğü ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı saldırının yakınında bulunan Finsbury Park Camisi, saldırıdan sonraki 2 hafta içinde birçok isimsiz tehdit mektubu aldı. Cami vakfının başkanı Muhammed Kozbar’ın verdiği bilgiye göre mektuplarda Müslümanlara yönelik saldırıların devam edeceğine dair ibareler yer aldı.

İngiltere basınına yaptığı açıklamalarda camiye yönelik yeni bir saldırıdan endişe ettiğini belirten Kozbar, mektuplardan birinde araçlı saldırının sadece bir başlangıç olduğunun belirtildiğini aktardı.

Müslümanları açıkça tehdit eden mektuplardan birinde, “eğlencenin ağustosta devam edeceği” ifadesi yer alırken, “caddelerin kan gölüne döneceği” tehdidi savrulduğuna işaret eden Kozbar, tehdit mektuplarının polisle paylaşıldığını kaydetti.

Ülkede Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarını takip eden “TellMama” adlı hükümet destekli kuruluş da camileri, kendilerine yollanan tehdit mektuplarını paylaşmaya davet eden bir açıklama yaparak, “Camileri temin ederiz ki bu türden mektupların bize ulaştırılması hâlinde bunları polisle paylaşacağız ve polisi bu tür eylemler konusunda bilgilendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Müslüman Kadınlara Yönelik Saldırılar

İslamofobik saldırıların hedefleri arasında yer alan Müslüman kadınlar da bir dizi sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kalıyor.

Son olarak, Londra’nın doğusundaki Newham’da iki peçeli kadının bir grup İngilterelinin saldırısına uğradığı ortaya çıktı. Kurbanlardan birinin kızı, blog sayfasında yaptığı açıklamada saldırganlardan birinin kadınlardan birine niçin peçe taktığını sorduğu, ardından yumrukladığı ve kadını sürüklediğini aktardı.

Sosyal medya üzerinden görüntüleri paylaşılan başka bir olayda da Londra’da parkta dolaşan Müslüman kadına saldırarak yaralayan saldırganın çevredekiler tarafından güçlükle zapt edildiği görüldü.

Geçen hafta Oxford’da bir parkta gerçekleşen saldırının kurbanı da Sudanlı bir grup kadın ve çocuk oldu. Müslüman kadınların başörtülerinin yırtıldığı saldırının Ramazan Bayramı sırasında gerçekleştiği bildirildi.

Bu arada polis, cuma günü Londra’da iki Müslüman kadına saldıran bir erkeğin saldırıyı ırkçı ve dinci amaçla yaptığını kabul etmesinin ardından hapse mahkûm edildiğini duyurdu. Polisten yapılan açıklamada, Alex Chivers adlı 36 yaşındaki saldırganın kadınlardan birinin yüzüne domuz etiyle dolu bir paketle vurduğu kaydedildi.

Müslümanlara Bıçaklı Tehdit ve Asitli Saldırı

Galler’de de, cuma günü “bütün Müslümanları kesme” tehdidi savuran iki erkeğin tutuklandığı bildirildi. Polisten yapılan açıklamada, bir pop müzik konseri öncesinde, 19 ve 27 yaşlarındaki saldırganların, konserin yapılacağı stadyuma yakın bir noktada yakalandıkları belirtildi. Yerel basında yer alan görgü tanığı ifadelerinde, saldırganlardan birinin büyük bir bıçakla yakalandığı aktarıldı.

Birleşik Krallık’ta son dönemdeki en vahim olaylardan biri 21 Haziran’da Londra’da yaşandı. Doğu Londra’da Canning Town bölgesinde, araçlarının içinde kırmızı ışıkta bekleyen iki kuzen, araca yaklaşan bir İngilterelinin asitli saldırısına uğradı.

Jameel Mukhtar (37) ve Resham Khan (21) saldırıda ağır yaralanırken, polis, kimliği tespit edilen 24 yaşındaki saldırganla ilgili bilgisi olanları emniyet makamlarıyla temasa geçmeye çağırdı. Polisin “nefret suçu” olarak tanımladığı olayın İngiltere basınında yeterince yer bulmaması da dikkat çekti.

Mülke Yönelik Saldırılar

İslamofobik saldırıların bir diğer hedefi de Müslümanlara ait ibadethane, dernek ve işletmeler oldu.

Bu tür saldırıların son hedefi geçen hafta Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta yer alan bir restoran oldu. Polisin “nefret suçu” olarak soruşturduğu saldırıda, restoranın duvarına sprey boyayla “Pis Müslüman” yazıldığı kaydedildi. “Türk kebap ve pizza evi” adlı restoranın Ürdün kökenli sahibi Hasan Khader saldırının kendisini sarstığı belirtirken, restoran yöneticilerinden biri böyle bir saldırıya ilk kez maruz kaldıklarını söyledi.

Kuzey İrlanda polisi, 21 Haziran’da başka bir olaya ilişkin alınan ihbar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, İslamofobik faaliyette bulunduğu tespit edilen 3 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Kaynak: AA