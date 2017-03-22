Birkaç Şahitle Hayatı Karartılanlar!

‘FETÖ’ üyeliğiyle suçlanarak üniversiteden çıkartılan ve 7 aydır tutuklu bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi’nin eski öğretim üyesi Mehmet Hazar hiçbir delil olmaksızın sadece birkaç kişinin iftirasıyla mağdur edildiğinden şikâyet ediyor.

Haksöz Haber

15 Temmuz sonrası süreçte mağduriyet tartışmaları sürüp giderken, binlerce kişinin maruz kaldıkları sıkıntıları kamuoyuna iletmeye dahi güç yetiremediği biliniyor. Mağduriyet şikâyetleri ve adalet talepleri yargı ve bürokratik mekanizmanın dişlilerine takılıp kalırken, sıkıntılar büyüyor.

Mehmet Hazar da mağdur sıfatıyla kamuoyuna sesini duyurmaya çalışan isimlerden biri. Malatya’da Milli Görüş geleneğinden gelen bir kişi olduğunu ifade eden Yard. Doç. Mehmet Hazar önce Dicle Üniversitesi’nde, ardından Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi’nde görev yaptığını, burada rektörlük seçiminde farklı aday desteklediği için üniversitede birilerince hedef alındığını söylüyor. 3 gizli tanığın asılsız beyanlarıyla açığa alınıp bilahare üniversiteden ihraç edildiğini ve 7 aydır Konya Ereğli T Tipi Cezaevi’nde tutuklu olduğunu dile getiriyor.

Hiçbir zaman Gülenci yapıyla ilişkisinin olmadığını, bilakis sürekli kendileriyle mücadele ettiğini söyleyen Mehmet Hazar ne Bank Asya’da hesabı bulunduğunu, ne Gülenci kuruluşlarla bir bağlantısının olduğunu beyan eden durumunun ByLock ve benzeri kriterlere de uymadığını ama iftira nedeniyle aylardır hapis yattığını ifade ederek haksızlığın giderilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.