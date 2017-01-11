Birkaç Günlüğüne Ayrıldığı Evi Döndüğünde Başka Ülkedeydi!

Gürcistan’ın Güney Osetya bölgesinde yaşayan Dato Vanişvili, birkaç günlüğüne ayrıldığı evinin döndüğünde farklı bir ülkenin sınırları içerisinde kaldığını gördü.

82 yaşındaki Dato Vanişvili, Gürcistan’ın Güney Osetya bölgesinde yaşıyordu. Birkaç günlüğüne ayrıldığı evinin döndüğünde başka bir ülkenin sınırları içerisinde yer aldığını görünce şaşkınlığa uğradı.

Yaşanan bu ilginç olayın nedeni, Rusya’nın Gürcistan’ın Güney Osetya bölgesindeki sınır çizgisini değiştirmesinden ileri geliyor. Vanişvili gibi bölgedeki diğer birçok Gürcistanlının evi ve tarlası da Rusya ordusunun belirlediği yeni sınırın diğer tarafında kaldı.

Haber Türk’te yer alan habere göre, evine döndüğünde dikenli teller ve Rusya askerleri ile karşılaşan Vanişvili’ye söz konusu askerler evinin artık Rusya sınırları içerisinde kaldığını ve eğer Rusya’da yaşamak istemiyorsa evini terk etmesi gerektiğini söyledi.

Evini terk etmek ve ülkesini terk etmek seçenekleri arasında sıkışan Vanişvili, “Bana, burası Rusya toprağı, diyorlar. Ben Gürcistan’ın Güney Osetya bölgesindenim. Adım Vanişvili ve Gürcistan vatandaşıyım!” sözleriyle duruma tepkisini gösteriyor.

Bölge halkı, Rusya ile Gürcistan arasındaki çatışmalardan sonra oluşan ve “işgal hattı” olarak tanımladıkları sınır çizgisinin her hafta Rusya lehine ilerlediğini söylüyor. Kimileri ise Rusya’nın Kırım gibi Güney Osetya’yı da topraklarına katmak istediğini belirtiyor.