Bireysel Emeklilik Sistemi'nde Cayma Süresi Uzatılıyor

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yüzde 10'lar civarında olmasını bekledikleri Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) cayma oranının yüzde 38'e yükseldiğini belirterek, "18 yaş altına bu imkanı sağlarsak uzun vadeli birikim artar mı bakıyoruz. 2 aylık cayma süresi de uzatılabilir" dedi. Şimşek, trafik sigortası üzerinde de çalıştıklarını söyledi.

BES’te 6.8 milyon katılımcı olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bunun 2.6 milyonunun otomatik katılım olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek, NTV’nin ekonomi gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Söyleşide Bakan Şimşek’in BES ile ilgili soruya verdiği cevap şöyle:

“Bireysel emekliliğe otomatik katılımla ilgili bazı çalışmalar sürüyor. Bir iki husus üzerinde çalışıyoruz. 18 yaş altına bu imkanı sağlarsak uzun vadeli birikim artar mı bakıyoruz. Emeklilik şirketleri yeterince çaba göstermiyorlar. Cayma süresi için çalışıyoruz. 2 aylık cayma süresi belki onu biraz uzatırsak baskı oluşmaz vatandaş sistemde kalır. Biz 2013’te BES’i yeniden yapılandırdık. 6,8 milyon katılımcı var, 70 milyar liralık bir birikim var. Otomatik katılımda da 2,6 milyon katılımcı var, 775 milyon lira da birikim… Sistemden çıkanlar yüzde 38. Biz doğrusu yüzde 10’lar civarında bir cayma bekliyorduk. Orada da demek ki çok iyimsermişiz.”