Bir Yaşındaki Bebeğiyle Önüne Geçtiği Tankı Durdurdu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlerle ilgili iddianamesinde, tankların darbe girişiminde nasıl kullanıldığı da anlatıldı.

İddianamede, olay gecesi saat 00.40 sıralarında nizamiyeden çıkan 2 tankın, Anadolu Bulvarı'ndan Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki binasına geldiğinde halkla karşılaştığı, vatandaşların engellemesi sonucu saat 01.30 gibi Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına döndüğü belirtildi.

Olay tarihinde üsteğmen rütbesiyle tank komutanı olarak görev yapan sanık Koray Korkmaz'ın iddianamede yer verilen ifadesine göre, Korkmaz, dosyanın diğer şüphelilerinden eski üsteğmen Fatih Mehmet Kılıç ile 2 ayrı tankla Jandarma Genel Komutanlığına gitmek üzere Zırhlı Birliklerden çıktıklarını kaydetti.

Trafikte birkaç araçta Türk bayrağı gördüğü ve bunların korna çalarak yanlarında ilerlediğini bildiren Korkmaz, kendilerine destek verildiğini düşündüğünü ifade etti.

Bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yanına vardıklarını anlatan Korkmaz, Külliye önündeki halkın elinde Türk bayraklarını görünce şaşırdığını, vatandaşların tankların üzerine çıkmaya başladığını belirtti.

Karmaşa sırasında tank şoförü Uzman Çavuş İbrahim Akça'ya halka zarar vermemesi yönünde emir verdiğini savunan Korkmaz, tankın üzerindeki MG3 makineli tüfeğin bir vatandaş tarafından alındığına işaret etti. Tüfeği almak için tankın üstüne çıktığına dikkati çeken Korkmaz, vatandaşın silahı kendisine çevirdiğini ve silahla birlikte oradan ayrılarak kalabalığın arasına karıştığını vurguladı.

Yaşananlar nedeniyle dönüşe geçtiklerini, bu sırada dosyanın şüphelilerinden Yarbay Erdal Yetim'in kendisini aradığını dile getiren Korkmaz, Yetim'e, vatandaşların elleri ve sırtlarında Türk bayrağı bulunduğunu, bir yaşında bebeği olan kadının tankın önüne geçtiğini, olaylara anlam veremediği için döneceğini söylediğini iddia etti.

"Ekmek bıçağıyla saldırıyorlar"

Nizamiyeye saat 01.30 sıralarında döndüğünde hazır vaziyette birçok tank olduğunu kaydeden Korkmaz, daha önceden tanımadığı albay rütbesindeki şüpheli İsa Sancaklı'nın kendisine "Dışarıya 7 tankla çık, şehitlerimizi tahliye et, Kara Kuvvetleri Komutanın emri." dediğini aktardı.

Korkmaz, tanımadığını belirterek kim olduğunu sorduğunda Sancaklı'nın, "Tankla dışarıya çıkacaksın, havaya ateş ede ede gideceksin, şehitlerimi tahliye edeceksin." diye bağırdığını öne sürdü.

Bunun üzerine yarbay rütbesindeki şüpheli Fatih Çubukçu'yla görüştüğünü belirten Korkmaz, Çubukçu'nun "Vazife alındı, tanklarla beraber dışarıya çıkılacak, şehitlerimiz tahliye edilecek" dediğini, kendisinin ise "Komutanım halk bize Türk bayraklarıyla neden saldırıyor, neden tepki gösteriyor. Tankımıza neden taş, sopa, ekmek bıçağıyla saldırıyor?" diye sorduğunu savundu.

Korkmaz, bu sorularına "Şu an bunu konuşacak durumda değiliz, vazife alındı, Kuvvet Komutanının emri var, şehitlerimizi tahliye etmemiz gerekiyor." yanıtını aldığını kaydetti.

AA

Bir Yaşındaki Bebeğiyle Önüne Geçtiği Tankı Durdurdu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul Komutanlığından tankla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden bir üsteğmen, 12 aylık bebeğiyle tankın önünde duran kadını görünce geri döndü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlerle ilgili iddianamesinde, tankların darbe girişiminde nasıl kullanıldığı da anlatıldı.

İddianamede, olay gecesi saat 00.40 sıralarında nizamiyeden çıkan 2 tankın, Anadolu Bulvarı'ndan Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki binasına geldiğinde halkla karşılaştığı, vatandaşların engellemesi sonucu saat 01.30 gibi Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına döndüğü belirtildi.

Olay tarihinde üsteğmen rütbesiyle tank komutanı olarak görev yapan sanık Koray Korkmaz'ın iddianamede yer verilen ifadesine göre, Korkmaz, dosyanın diğer şüphelilerinden eski üsteğmen Fatih Mehmet Kılıç ile 2 ayrı tankla Jandarma Genel Komutanlığına gitmek üzere Zırhlı Birliklerden çıktıklarını kaydetti.

Trafikte birkaç araçta Türk bayrağı gördüğü ve bunların korna çalarak yanlarında ilerlediğini bildiren Korkmaz, kendilerine destek verildiğini düşündüğünü ifade etti.

Bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yanına vardıklarını anlatan Korkmaz, Külliye önündeki halkın elinde Türk bayraklarını görünce şaşırdığını, vatandaşların tankların üzerine çıkmaya başladığını belirtti.

Karmaşa sırasında tank şoförü Uzman Çavuş İbrahim Akça'ya halka zarar vermemesi yönünde emir verdiğini savunan Korkmaz, tankın üzerindeki MG3 makineli tüfeğin bir vatandaş tarafından alındığına işaret etti. Tüfeği almak için tankın üstüne çıktığına dikkati çeken Korkmaz, vatandaşın silahı kendisine çevirdiğini ve silahla birlikte oradan ayrılarak kalabalığın arasına karıştığını vurguladı.

Yaşananlar nedeniyle dönüşe geçtiklerini, bu sırada dosyanın şüphelilerinden Yarbay Erdal Yetim'in kendisini aradığını dile getiren Korkmaz, Yetim'e, vatandaşların elleri ve sırtlarında Türk bayrağı bulunduğunu, bir yaşında bebeği olan kadının tankın önüne geçtiğini, olaylara anlam veremediği için döneceğini söylediğini iddia etti.

"Ekmek bıçağıyla saldırıyorlar"

Nizamiyeye saat 01.30 sıralarında döndüğünde hazır vaziyette birçok tank olduğunu kaydeden Korkmaz, daha önceden tanımadığı albay rütbesindeki şüpheli İsa Sancaklı'nın kendisine "Dışarıya 7 tankla çık, şehitlerimizi tahliye et, Kara Kuvvetleri Komutanın emri." dediğini aktardı.

Korkmaz, tanımadığını belirterek kim olduğunu sorduğunda Sancaklı'nın, "Tankla dışarıya çıkacaksın, havaya ateş ede ede gideceksin, şehitlerimi tahliye edeceksin." diye bağırdığını öne sürdü.

Bunun üzerine yarbay rütbesindeki şüpheli Fatih Çubukçu'yla görüştüğünü belirten Korkmaz, Çubukçu'nun "Vazife alındı, tanklarla beraber dışarıya çıkılacak, şehitlerimiz tahliye edilecek" dediğini, kendisinin ise "Komutanım halk bize Türk bayraklarıyla neden saldırıyor, neden tepki gösteriyor. Tankımıza neden taş, sopa, ekmek bıçağıyla saldırıyor?" diye sorduğunu savundu.

Korkmaz, bu sorularına "Şu an bunu konuşacak durumda değiliz, vazife alındı, Kuvvet Komutanının emri var, şehitlerimizi tahliye etmemiz gerekiyor." yanıtını aldığını kaydetti.

AA