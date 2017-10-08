Bir Yanlış Konumlanma Olarak İdlib Harekâtı

RIDVAN KAYA / HAKSÖZ HABER

Yoğun biçimde İdlib’e yönelik harekât tartışılıyor. Konunun ayrıntıları henüz belirginleşmiş görünmüyor ama yetkili isimlerin yaptıkları açıklamalar ve sınırda başlayan hareketlilik yeni bir aşamaya gelinmiş olduğuna işaret ediyor.

Türkiye’nin İdlib’e yönelik müdahale planının ne olduğu belirsiz, kimlerle hareket edeceği ve kimlere karşı konumlanacağı da halen tam manasıyla netleşmiş değil. Ama şu haliyle bile dile getirilenler Suriye direnişini başından itibaren destekleyen çevreler arasında bir ayrışmaya neden olmuş durumda.

Suriye direnişini İslami bir mücadele, bir hak-batıl kavgası olarak gören Müslümanlar doğal olarak gelişmeleri endişeyle izliyor ve direniş güçlerini şu veya bu gerekçeyle hedef alacak adımların Suriye halkı için ağır bir darbe teşkil edeceğini, Türkiye için de bir utanç olacağını düşünüyorlar.

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