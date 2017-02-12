Bir Yabancı Gazetecinin Bir Yıllık Kanaat Deneyimi

Ekonomi yazan bir gazeteci bir gün kafasına dank ediyor ve “Ben daha kendim yapmayı beceremezken insanlara finansal konularda nasıl tavsiye vereceğim?” diyor ve 1 sene sürecek bir deneye başlıyor.

Yaşar Süngü / Yeni Şafak

Aybaşını zar zor getiren ve bütçesini bir türlü ayarlayamayan bir kadın.

Üstelik ekonomi haberleri yazan bir gazeteci.

Bir gün kafasına dank ediyor ve “Ben daha kendim yapmayı beceremezken insanlara finansal konularda nasıl tavsiye vereceğim?” diyor ve 1 sene sürecek bir deneye başlıyor.

Deneyin meydan okuması şu:

1 sene boyunca zorunlu ihtiyaçlar dışında hiç para harcamamak.

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Hikayesini onun ağzından dinliyoruz.

“Gerçekte ihtiyacım olmayan şeylere büyük paralar harcadığımı fark ettim:

Aldığım yeni ve güzel kıyafetler, dışarıda içtiğim kahveler…

Gördüğüm her reklamın tuzağına düşüyor ve sadece daha çok para harcayarak daha fazla mutlu olabileceğimi sanıyordum.

Sonra kazandığım paranın avucumdan kayıp gitmesinden çok sıkıldım ve sadece zorunlu ihtiyaçlar dışında para harcamamaya karar verdim.

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Zorunlu giderlerim: Konut kredisi, sağlık sigortası, aileme verdiğim maddi destek, hayır kurumlarına bağış, internet ve cep telefonu.

Tüm bunlar bana ayda 2 bin dolardan daha aza mal oldu.

-Gerekli olan güzellik ürünleri (şampuan, diş macunu, deodorant gibi); temizlik ürünleri ve yemek yapmak için gerekli malzemeler.

Zorunlu zannettiğim geride bıraktıklarım:

Eğlence giderleri: Sinema, bar ve restoranlar, dışarıdan alınan yemekler, kahveciler, tatil seyahatleri ve süpermarketten alınan abur cuburlar.

Spor salonu giderleri, yeni kıyafetler, parfüm, makyaj malzemeleri, kuaför hizmetleri. Toplu taşıma giderleri (otobüs, metro biletleri ve taksi ücretleri).”

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“Evde sadece kendi yaptığım yemekleri yedim ve çikolatadan bile uzak durdum. Sporumu da evde yapmaya başladım, zaten her gün bisiklet sürmek benim için büyük bir egzersiz haline gelmişti. Öğlen ve akşam yemeklerini önceden planlıyordum.

Kolay olduğunu söyleyemeyeceğim, özellikle hiç para harcamadan eski hayatımı yaşamaya çalıştığım o ilk aylar çok zordu.

Ara sıra her şeyi bir kenara bırakıp kendimi bir alışveriş merkezinde kaybetmek istiyordum.”

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“Bir şeyi çok iyi anladım:

Her iyi vakit geçirmek istediğinizde cüzdanınızı çıkarmak zorunda değilsiniz.

Birçok ücretsiz konser ve festivale gittim, gidebildiğim tüm parkları dolaştım, birçok sokak sporları etkinliğine katıldım ve şimdiye kadar gitmediğim kadar çok sergiye gittim.”

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“1 yıl içinde ise ilk başta imkansız gözüken şey gerçek oldu:

23 bin dolar biriktirdim ve ev kredimin bir kısmını ödedim.

Bu nasıl bir mutluluktu, size anlatamam.

Bundan önce bu yükü sırtımda 25 sene taşıyacağımı düşünüyordum, şimdi ise daha kısa sürede bunu başarabileceğimi biliyorum.

İnsanlar bana en çok “Alışverişi çok özleyeceksin” demişlerdi.

Ama öyle olmadı.

Daha önce büyük paralar harcadığım şık elbiseleri aslında istemediğimin farkına vardım.

Düzgün bir kot, biraz parfüm ve saç kesimi ihtiyacım olan tek şeymiş.

Bir yıl süren bu deney sona erdiğinde ise alışveriş merkezlerine koşmadım.

En büyük kazancım ise maceraya ve yeni insanlarla tanışmaya daha açık biri olmam oldu.

Bir de ne kadar az şeye ihtiyacımız olduğunu öğrendim.”

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İşverenler işçi alarak ekonomik savaşta yerini alacaksa, çalışanlar ve halk da iktisat ve kanaat ederek milli ekonomiye katkı sağlayabilirler.

Son söz: Kanaat edersen kimseye muhtaç olmazsın, israf edersen borçtan ve şikayetten kurtulamazsın.

Sanki yedim

Michelle'nin deneyimi Sanki Yedim Camii'nin yapılışını hatırlattı.

Keçecizade Hayreddin Efendi adında dar gelirli bir esnaf, ne zaman canı bir şey istese: 'Sanki yedim' der ve parasını bir kenara koyar.

20 yıl sonra biriktirdiği paralarla İstanbul Fatih Unkapanı'ndamütevazı camiyi yaptırır.

Cami halk arasında 'Sanki Yedim Camii' olarak anılır. Halen açık olan camide 200 kişi ibadet edebiliyor.

Bediüzzaman Said Nursî ne demiş; Lezzetler çağırdıkça, 'Sanki yedim' demeli.

'Sanki yedim'i düstur yapan Sankiyedim namındaki bir mescidi yiyebilirdi, yemedi.

Bu sözlerin takipçisi olalım

1- TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 300 bin ek istihdam sözü verdi.

2-İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar: 400 bin üyeli oda için 500 bin kişi istihdam sözü verdi.

3- İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, 50 bin kişiye yeni iş imkanı sözü verdi.

4- Yıldız Holding'in patronu Murat Ülker, bu yıl Türkiye'ye 800 milyon liralık yatırım yapıp 5 bin kişiye daha iş imkanı sağlayacaklarını sözünü verdi.