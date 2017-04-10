Bir Muhalefet Liderinin ’Nisan Yağmuru’ Gibi Sözleri

Nisan Yağmuru’nun damlacıkları camları tıklatırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ‘inci’ye mi, ‘zehir’e mi dönüşeceğinin düşünüyorum.

Selahaddin E. Çakırgil'in yorumu:

Eskiler, ‘Nisan Yağmuru’ sedefin ağzına düşerse inci olur; yılanın ağzına düşerse, güçlü bir zehir!.’ der idi. Yani, hep bereket değil..

Dışarda yağmur atıştırırken, 7 / 8 Nisan gece yarısından sonra eve vardığımda, TRT Haber’de Kılıçdaroğlu’nun o akşam yayınlanan proğramının ‘tekrar’ı vardı. Sonuna kadar dinledim.

Sunucu, bir kamu kuruluşunda görevlisi olduğunun dikkati içinde, soruları, ‘Böyle söyleniyor!’ havasında sormak nezaketine riayetle, normalde sorulabilecek hususları soramadığını da hissettiriyordu.. Kılıçdaroğlu da, bütün sinir uçları alınmışçasına ve geçmişteki saldırgan uslûbundan uzak bir tavırla cevap veriyordu.

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