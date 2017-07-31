Bir Mücadelenin Çarpıtılması, Bünyeyi Zehirliyor

Bir kitab-kahve salonunu işleten bir arkadaşın geçen hafta, sabaha karşı yapılan bir operasyonda gözaltına alındığını duydum. Bu arkadaşın, 15 Temmuz Darbe Hıyaneti sırasında ve sonrasında kendi bölgesini nasıl örgütleyip tankların yolunu kesen isimsiz kahramanlardan olduğuna bizzat şahidim.

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Cumhurbaşkanı Tayyib Erdoğan’ın 27 Temmuz günü partisinin m.vekillerine yaptığı konuşmada, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladıktan sonra, ‘ilgisiz kimselerin tutuklandığı şeklindeki şikayetlerin gözönünde bulundurulmasına‘da dikkat çekmişti. Çünkü, hem ilgisiz kişilere bile belki de kasden baskı uygulanmış oluyor ya da birileri bu mücadeleyi sıradan bir yasak savma şekline dönüştürüyor; konuyu çarpıtanlar görülüyordu.

Belki, onbinlerce insanın haksız uygulamalara maruz kalmış olması ihtimali bile sözkonusu.. Kaldı ki, tek kişinin bile zulme mâruz kalması önemsiz görülemez.

15 Temmuz Darbe Hıyaneti’nden hemen sonra, ilk tutuklamalar yapılmaya başlandığında, bu sütunda bu konuya dikkat çekilmiş ve 21 Temmuz 2016 günü, ‘Bu yara bizi öldürmez, ama haksızlıklar mahveder..’ başlıklı yazı kaleme alınmıştı.

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