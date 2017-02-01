Bir Metrekarelik Kulübede 17 Yıldır Ekmek Parası Kazanıyor

Van’ın çarşı merkezinde “Suat usta” olarak tanınan Suat Uyar, bir metrekarelik demir kulübesinde 17 yıldır çakmak tamir ediyor.

Van’ın Tuşba ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Suat Uyar, 17 yıl önce Demirciler Sokağı’nda kurduğu bir metrekarelik demir kulübede ekmek mücadelesi veriyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla geldiği çarşıda bir metrekarelik kulübesini açan Uyar, akşama kadar çakmak tamir ediyor.

Demirden Yaptırdığı Kulübede Ekmeğini Kazanıyor

Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce çalıştığı yerel bir gazeteden ayrılmasının ardından çakmak işine başladığını söyledi.

Belediyeden tahsis edilen alanda demirden yaptırdığı kulübede ekmeğini kazandığını anlatan Uyar, “Daha önce çalıştığım iş yerinden ayrıldıktan sonra uzun süre işsiz kaldım. Şimdi 17 yıldır kesintisiz çakmakçılık yapıyorum. Kış aylarında kulübenin önünde ateş yakarak ısınıyorum.” dedi.

Uyar, günlük kazandığı parayla hem ailesini geçindirdiğini hem de 2 çocuğunu okuttuğunu kaydetti.