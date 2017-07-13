Bir İngiltere ve İki ABD Vatandaşı YPG’li Rakka’da Öldü!

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin saflarında gönüllü olarak savaşan bir İngiltere ve iki ABD vatandaşı, dün Rakka’daki IŞİD mevzilerinden birinde kurulan pusu sonucunda öldü.

Ölen İngiltere vatandaşının 22 yaşındaki Luke Rutter, ABD vatandaşlarınınsa 29 yaşındaki Nicholas Warden ve 28 yaşındaki Robert Grodt olduğu belirtildi.

Bu arada Rutter, Suriye ve Irak’ta 2014 yılından beri ölen dördüncü İngiltere vatandaşı oldu.