Bir Çanta Dolusu Mutluluk

İstanbul Ensarları yine çok anlamlı bir kampanyaya imza attı. Sosyal çevre üzerinden duyurusunu gerçekleştirdiği "EĞİTİM KAMPANYASI" ile İstanbul Ensarları Grubu başta yetim ve öksüz çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi Suriye'de 1000, Türkiye'de de 2000 toplam da 3000 çocuğun çanta eksiğini giderdi ve bu değerli çalışmayla yavruların yüzünü güldürmeyi bir kez daha başararak onlara paha biçilmez bir mutluluk yaşattı.

İstanbul Ensarlarından Ferhat Polat konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Ülkemizin eğitim açısından geçtiği zor süreci, çocuklarımıza sevinç veren çalışmalarla onların özellikle ailelerinin sıkıntılarını biraz olsun hafifletmeyi ve onlarla kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi hedefledik" diyerek eğitime verdikleri önemin altını çizdi.

Allah'ın adeta isteyen kullarına bir fırsat olarak sunduğu ensarlığa talip olmak, muhacirlerin yanısıra temasta olunan ve temasa geçilecek tüm ihtiyaç sahibi insanlarla iyilik ve hayır zemininde buluşabilmek, onlara yalnız olmadıklarını hatırlatmak için aşağıdaki irtibat numaralarından İstanbul Ensarlarına da ulaşabilirsiniz.

İstanbul Ensarları irtibat telefonları:

Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-Esenyurt Bölgesindeki Yardım Faaliyetleri İçin

YUNUS SAÇIK: 0544 806 08 00

GÜVEN SÜRMELİ: 0537 691 75 63

AYNUR KARABULUT: 0 507 498 55 72

Bağcılar-Güngören-Esenler-Şirinevler Bölgesindeki Yardımlar İçin

MEHMET GÖNÜL: 0 532 633 02 71

DÖNDÜ REFAHİYELİ: 0 537 392 50 20

Gaziosmanpaşa-Küçükköy-Bayrampaşa-Eyüp-Yeşilpınar Bölgesindeki Yardımlar İçin

ÖMER BİTLİS: 0 549 350 16 91

İBRAHİM BOLUKOÇ: 0 545 260 35 63

MUSTAFA IŞIKLI: 0 532 488 51 05

HAYRETTİN AKKUÇ: 0 534 576 67 11

Arnavutköy-Sultangazi Bölgesindeki Yardımlar İçin

MUHAMMET AYAR: 0 537 047 60 58

YÜKSEL TANRIVERDİ: 0 553 130 17 82

Fatih-Edirnekapı Bölgesindeki Yardımlar İçin

İSMAİL OKUR: 0 532 334 29 05

Başakşehir-Kayaşehir-İkitelli-Şahintepe Bölgesindeki Yardımlar İçin

MENDERES ARICAN: 0 533 632 84 91

Tüm Anadolu Yakası İçin

İBRAHİM ŞENYİĞİT: 0 542 271 42 02

FERHAT POLAT: 0 538 822 99 00

İHSAN SUİÇMEZ: 0 532 786 60 61