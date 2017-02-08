Bir Bloomberg Kalmıştı Mustafa Kemal Heykeline Sığınmayan
ABD yayın kuruluşu Bloomberg, Rize'de Atatürk heykelinin kaldırılmasını Türkiye'nin rejim değişikliğine gittiği şeklinde yayınladı.
Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili uluslararası toplumda kara propaganda yapan ABD yayın kuruluşu Bloomberg, bugün yayınladığı bir yazıda Mustafa Kemal üzerinden Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
Bloomberg, "Erdoğan her zaman istediğine şimdi çok yakın" başlığıyla servis ettiği yazıda, Rize'de genişletme çalışmaları dolayısıyla meydandan Valilik önüne taşınan Atatürk heykeli üzerinden çığırtkanlık yaptı. Atatürk'ün heykelinin yer değiştirmesinin "Türkiye'nin geleceği açısından bir sembol" olarak değerlendirilen yazıda, "Türkiye'de, Cumhuriyet elden gidiyor, yeni bir imajla yeni bir sistem inşa edilmeye çalışılıyor" algısı oluşturuldu.
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