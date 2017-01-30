Bir ‘Azgın Boğa’, Ama, Geri Çekilmeye de Hazır...

»Ana Sayfa»Yorum Analiz
30.01.2017 08:45
Bir ‘Azgın Boğa’, Ama, Geri Çekilmeye de Hazır...
İç siyasette olduğu gibi, diplomasi arenasına da azgın bir boğa gibi giren Trump, dünyanın kendisini bu haliyle hemen kabullenmiyeceğini de anlamaya başlayabilir.

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Amerikan halkının ve emperyalizminin yeni başkanı  Donald Trump, 19. asır vahşî kapitalizminin ilginç bir temsilcisi olarak sahneye çıktı ve bilinen bütün diplomatik gelenekleri bertaraf etmeyi sürdürüyor, 10 gündür..

Onun ‘Param var, gücüm var, istediğimi yaparım, kime ne?’ şeklindeki materyalist görgüsüzlüğüyle sergilediği o eski kapitalist anlayışın bu kadar kolay geri döneceği beklenmezdi. Kurduğu ‘Savaş Kabinesi’  de onun mizacını yansıtıyor. Kabinesinde 5 milyar dolar üzerinde serveti olan 5 büyük kapitalist  ve 5 tane de emekli general var.  Sav. Bakanlığı’na getirdiği isim, Afganistan ve Irak’da savaşmış ve, ‘Bazı kişilerin öldürülmesi insana ayrı bir zevk veriyor..’ diyen bir sadist ruhlu..

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