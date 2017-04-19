Bir Akademik Tezin Serüveni
- Yorumlar 0
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
RÖPORTAJ
- Mehmet Emin Ekmen: 16 Nisan PKK ve HDP’ye Uyarı OlacakReferandum kararı alındığı günden bu yana bölge seçmeninin eğilim ve muhtemel tercihinin nasıl şekilleneceğine ilişkin çeşitli zeminlerde birçok analiz yapıldı, yapılıyor. Mehmet Emin Ekmen ile yapılan röportajın konusu da “Referandum ve Kürtler"...
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- ABD Savaş Gemilerinin Rotasını Kore’den Avustralya’ya Çevirdi!
- HDP, YSK Başkanı ve Üyeleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu!
- YSK Başkanı Güven: İtirazlara Öğleden Önce Bakacağız
- Türkiye’de 2016’da 51 Bin 113 Kitap Yayımlandı
- Mevsimlik Tarım İşçileri İçin Geçici Yerleşim Alanları Oluşturulacak
- YSK’ya İtiraz Eden CHP ve HDP de Benzer Kararlara İmza Atmış!
- Düşen Helikopterdeki 12 Kişinin Cenazesi Enkazdan Çıkarıldı
- “Cumhurbaşkanı’nın Partiye Üyeliğinin Önünde Bir Engel Yok”
- Açlık Grevindeki Filistinli Tutsaklar İçin Destek Çadırı Kuruldu!
- Avusturya İslam Toplumu’nun Binasına Irkçı Saldırı Düzenlendi!
- Diyarbakır’da 2 Ton 840 Kilogram Esrar Ele Geçirildi!
- Tantura Katliamını Konu Alan Bir Akademik Tezin Serüveni
- HDP, YSK Başkanı ve Üyeleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu!
- “Evet” Çıkmasında Kürt İlleri ve Gurbetçilerin Rolü
- AfD: Evetçiler Türkiye'ye Dönsün
- Ahraru’ş-Şam Türkiye Halkını ve Hükümetini Tebrik Etti!
- YSK: Zarf ve Pusulalar Filigranlı ve Gerçek
- CHP 16 Nisan Referandumunun İptali İçin Başvuru Yapıyor
- Tahriru’ş-Şam’dan 16 Nisan Referandum Açıklaması
- Referandum Sonrası CNN ve BBC'den Taksim’e Çıkartma
- Bakanlar Kurulunda OHAL'in 3 Ay Uzatılması Kararı Alındı
- GATA Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı
- Referandum Sonuçları Nasıl Okunmalı? Rıdvan Kaya Yorumladı
- Irkçı Wilders: Evet Verenler Türkiye’ye Dönsün
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim