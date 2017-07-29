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Bir 15 Temmuz Ezgisi: Uyan Artık Yiğidim

Temmuz Türküsü adıyla bir albüm çıkaran Mehmet Ali Aslan’ın seslendirdiği  “Uyan Artık Yiğidim” ezgisinin klibi yayınladı. Kaynak: Bir 15 Temmuz Ezgisi: Uyan Artık Yiğidim (Video)

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