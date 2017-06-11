Binlerce Kosovalı Arnavutluk Yolunu Tuttu

Ramazan ayında bulunmamıza ve genel seçimlerin yarın (11.06.2017) yapılmasına bakmaksızın hafta sonu tatilinden faydalanabilmek için binlerce Kosovalı Arnavutluk’a gitmek için yollara düştü.

Kosovalıların yoğun şekilde Arnavutluk’a gitmesi nedeniyle Morina sınır kapısında tüm gişeler hizmet sunmaya başladı.

Bu sabah saat 03:00-de Arnavutluk’a girişlerin başladığı saat 09:00-da ise 600 küçük araç ve 25 otobüsle 2000 Kosovalının Arnavutluk’a girdiği açıklandı.

Sınırda uzun kuyrukların oluşmaması için giriş işlemlerinin hızlandırıldığı açıklanıyor.