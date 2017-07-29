Binlerce Kişi Akşam ve Yatsı Namazını Aksa’da Kıldı

İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya girişlerde uyguladığı kısıtlamaları kaldırmasının ardından, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bekleyen Filistinliler, akşam ve yatsı namazını Aksa’da kıldı.

İşgalci İsrail’in cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya girişlere getirdiği 50 yaş sınırını kaldırmasının ardından, binlerce kişi Aksa’ya akın etti.

Tatlı ve Şekerleme Dağıtıldı

Aksa’ya giren Filistinliler, sevinç gösterilerinde bulundu, avluda secde ederek toprağı öptü. Aksa’nın avlusunda toplanan Filistinliler, tekbir getirerek gruplar hâlinde slogan attı.

Güneş batmaya başladığında, sayıları binlere ulaşan kalabalık, ezanın okunmasının ardından akşam namazını kıldı. Namazın ardından gençler ve çocuklar, tatlı ve şekerleme dağıttı.

Kudüs Müftüsü’nü Omuzlarda Taşıdılar

Öte yandan, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün birçok bölgesinden de havai fişeklerin atıldığı görüldü. Kudüs çevresinde Filistinli şoförler, korna çalarak Mescid-i Aksa’nın açılması kutlamalarına eşlik etti.

Kudüs çevresinde kutlama yapanların yanına giden Kudüs Müftüsü Muhammed Hüseyni’nin omuzlarda taşındığı görüntüler de sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Aksa’da Yine İsrail Engeli

İşgalci İsrail yönetimi, iki hafta aradan sonra dün Mescid-i Aksa’ya giren Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış ve dışarı çıkarmaya çalışmıştı.

Mescid-i Aksa’ya girişleri cuma namazında 50 yaş ile sınırlayan işgalci yönetim, işgal altındaki Doğu Kudüs’e çıkan birçok yolda kontrol noktaları oluşturarak, Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya ulaşmasını engellemişti.

Kaynak: AA