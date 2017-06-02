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  3. Binlerce Filistin Sevdalısı ‘Özgür Kudüs’ İçin Yürüdü

Binlerce Filistin Sevdalısı ‘Özgür Kudüs’ İçin Yürüdü

Binlerce Filistin Sevdalısı ‘Özgür Kudüs’ İçin Yürüdü 119