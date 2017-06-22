Bingöl Halkı Ümmet İftarında Buluştu

Bingöl İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından organize edilen iftar programı, Bingöl Ulu Cami’de yapıldı. Program, platform adına konuşma yapan İbrahim Dağılma’nın misafirlere hoş geldiniz sunumu ile başladı. Dağılma konuşmasında, ümmet olarak zor zamanlardan geçtiğimizi, bu zor zamanları en az zararla atlatmamız gerektiğini belirtti. Bunun için de her daim kardeşlik ruhu ve bilinciyle hareket etmemiz gerektiğine vurgu yapan Dağılma, kardeşliğin ve dayanışmanın Müslümanların gücünü arttırdığının altını çizdi. Akabinde Önder İmam Hatip Mezunları Derneği başkanı Sadullah Arpa’nın yaptığı dua ile devam etti.